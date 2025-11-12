Бывший СССР
Министр энергетики Украины подала в отставку

Министр энергетики Украины Гринчук написала заявление об отставке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало бумагу с заявлением министра. Отмечается, что отставку Гринчук и министра Юстиции Германа Галущенко Верховная Рада Украины рассмотрит 18 ноября.

Помимо этого, Гринчук отрицает заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что она неоднократно ночевала у Галущенко и имела ключи от его дома. «Ничего об этом не слышала», — заявила министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Гринчук и Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах. Кроме того, по его словам, также планируется решение по санкциям Совета национальной безопасности и обороны в отношении «двух людей», фигурирующих в деле Национального антикоррупционного бюро Украины.

