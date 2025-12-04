Реклама

13:59, 4 декабря 2025Бывший СССР

В Раде заявили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

Нардеп Южанина: На новый проект бюджета Украины повлиял Миндич и Ермак
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alkxandrowse / Shutterstock / Fotodom  

На новый проект бюджета Украины на 2026 год повлиял экс-глава офиса президента Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина, передает в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

«Этот бюджет формировался при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса Ермаком», — заявила парламентарий.

Она выразила уверенность, что принятие такого бюджета опасно для страны, поскольку в нем засекречена значимая часть расходов, которая, по ее словам, может быть украдена.

Ранее в ходе голосования за проект нового бюджета депутаты Верховной Рады подняли себе ежемесячные выплаты в три раза. Парламентарии повысили зарплату до четырех окладов — до 200 тысяч гривен в месяц.

