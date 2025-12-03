Реклама

23:16, 3 декабря 2025

Депутаты Рады подняли себе ежемесячные выплаты в три раза

Марина Совина
Фото: Reuters

Депутаты Верховной Рады подняли свою месячную зарплату до четырех окладов. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза — до 200 тысяч гривен. Об этом журналисты узнали из принятого проекта государственного бюджета Украины на следующий, 2026 год.

В частности, в документе есть пункт о возмещении депутатам расходов, «связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат». Известно, что ранее этот фактор предполагал доплату в размере одного оклада.

Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский уточнил, что эти выплаты начисляются ежемесячно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в Раде рассказали о дыре в бюджете Украины на 2026 год. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

