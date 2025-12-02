Реклама

20:03, 2 декабря 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о дыре в бюджете Украины на 2026 год

Гончаренко: В бюджете Украины на 2026 год есть дыра в около 20 млрд долларов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В бюджете Украины на 2026 год есть дыра. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Сейчас в бюджете "дыра" (то есть доходы заложены, но источник еще не ясен) — около 20 миллиардов долларов», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что получить данную сумму Киев намерен от стран Запада. В качестве еще одного возможного источника средств украинские власти рассматривают доходы от замороженных российских активов.

Ранее стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского в Раде не смогла согласовать вопрос госбюджета. Сообщалось, что среди парламентариев царит «полный разброд».

