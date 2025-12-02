Реклама

00:14, 2 декабря 2025

В Раде сообщили о провале партии Зеленского

«РБК-Украина»: Партия Зеленского в Раде не смогла согласовать вопрос госбюджета
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У депутатов Верховной Рады Украины, в частности сторонников президента Владимира Зеленского, не получилось согласовать принятие государственного бюджета страны на следующий год. Об этом сообщает издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в парламенте.

По данным собеседника агентства, вопрос не согласовали, а среди парламентариев царит «полный разброд». Уточняется, что часть депутатов поддерживает предложенный проект бюджета, однако большинство стало выдвигать различные условия, которые помешали прийти к консенсусу.

Между тем, парламент уже переносил голосование за закон о госбюджете Украины, тем самым были нарушены сроки, прописанные в законодательстве. Его должны были принять не позднее 1 декабря, но уложиться в эту дату не вышло. До сих пор текущему созыву парламента удавалось придерживаться этих сроков. Причиной мог стать коррупционный скандал, развернувшийся в отношении украинских высших лиц, в том числе и приближенных к Владимиру Зеленскому людей.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что Зеленский получил приказ покинуть президентский пост уже на этой неделе. По его словам, сейчас лучшее время для сограждан и самое сложное время для Зеленского.

