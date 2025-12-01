Реклама

В Раде сообщили о приказе Зеленскому покинуть пост в ближайшие дни

Депутат Рады Дмитрук сообщил о приказе Зеленскому покинуть пост на этой неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил приказ покинуть пост на этой неделе. Об этом написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — заявил он.

При этом Дмитрук допустил, что украинский лидер не последует приказу. «Если Зеленскому дали приказ уйти на этой неделе, то выполнение этого приказа может занять от нескольких недель до месяцев», — написал он, назвав президента Украины человеком, который будет тянуть время и придумывать оправдания, чтобы отсрочить неизбежное.

Несмотря на это, депутат Рады отметил, что сейчас лучшее время для граждан Украины и самое сложное время для Зеленского. «Это без преувеличения лучшая надежда на то, что мы избавимся от этого режима», — добавил он.

Ранее Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский должен уйти вслед за бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и ответить за совершенные преступления. По его словам, сейчас активно обсуждается возможность ухода украинского лидера вслед за Ермаком, а после этого они должны понести суровое наказание за свои поступки.

