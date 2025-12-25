Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 25 декабря 2025Бывший СССР

«Кошелек Зеленского» оказался на пляже

«Украинская правда» опубликовала отрывок беседы с Миндичем на пляже в Израиле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

«Украинская правда» обнародовала отрывок беседы на пляже в Израиле с бизнесменом и фигурантом уголовного дела о коррупции Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

«Вы же меня словили, правильно? И хотите у меня взять [интервью]», — сказал Миндич, обращаясь к журналисту.

Корреспондент ответил, что намерен узнать у бизнесмена его «позицию по всем вопросам», однако Миндич подчеркнул, что не может ее высказывать в настоящее время. Затем журналист упомянул «Энергоатом». Бизнесмен ответил фразой «прекрасная компания».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта главная проблема боев за Купянск

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Появился рецепт необычного блюда с пиров Ивана Грозного

    Коровы затоптали пожилую женщину

    Названа неожиданная связь витаминов с риском развития рака

    Карди Би похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей

    «Почта России» приостановила наземную доставку в некоторые страны

    Россияне массово устремятся в начале 2026 года в одну страну Азии

    Российский алмазодобытчик нашел кристаллы в виде елочных игрушек

    Лидеру «Левого фронта» Удальцову дали срок за оправдание терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok