«Кошелек Зеленского» оказался на пляже

«Украинская правда» опубликовала отрывок беседы с Миндичем на пляже в Израиле

«Украинская правда» обнародовала отрывок беседы на пляже в Израиле с бизнесменом и фигурантом уголовного дела о коррупции Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Кадры опубликованы в Telegram-канале издания.

«Вы же меня словили, правильно? И хотите у меня взять [интервью]», — сказал Миндич, обращаясь к журналисту.

Корреспондент ответил, что намерен узнать у бизнесмена его «позицию по всем вопросам», однако Миндич подчеркнул, что не может ее высказывать в настоящее время. Затем журналист упомянул «Энергоатом». Бизнесмен ответил фразой «прекрасная компания».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны.

