Бывший СССР
22:34, 18 декабря 2025Бывший СССР

Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

Детектив НАБУ Магамедрасулов заявил о причастности Ермака к коррупционной схеме
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В материалах уголовного дела по коррупционному скандалу с участием бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича могут оказаться высшие лица страны. Об этом заявил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов в интервью изданию «Украинская правда» («УП»).

Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения

Руслан Магамедрасуловдетектив Национального антикоррупционного бюро Украины

Магамедрасулов, ставший инициатором расследования против окружения Зеленского, дал интервью впервые после освобождения из-под стражи 3 декабря. После начала следственных мероприятий против Тимура Миндича детектив был обвинен в якобы связях с Россией и арестован, однако его выпустили на свободу после отставки бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака.

Магамедрасулов не упоминает о мести и не называет имен. Он говорит о системе, в которой детектив может стать объектом преследования быстрее, чем фигурант дела — объектом судебного приговора

«Украинская правда»украинское издание

Детектив НАБУ раскрыл подробности расследования

Как заявил Магамедрасулов, его задержание Службой безопасности Украины (СБУ) 21 июля 2025 года использовалось исключительно с целью давления на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. Правоохранитель сообщил, что на момент ареста он участвовал сразу в нескольких расследованиях, аналогичных делу Миндича.

Мы слепо верили, что во время войны коррупции быть не может. К сожалению, в ноябре [2022 года] мы получили информацию, нам сказали: «Все, ребята, коррупция еще сильнее становится»

Руслан Магамедрасуловдетектив Национального антикоррупционного бюро Украины

Детектив НАБУ намекнул на связанные с Ермаком доказательства в материалах операции «Мидас» по прослушке «кошелька» Зеленского, указав, что они являются достаточно весомыми. При этом чиновник добавил, что антикоррупционным органам еще предстоит сформировать доказательную базу и довести ее до суда.

19 ноября НАБУ впервые официально упомянуло Владимира Зеленского в деле о коррупции его окружения. Согласно материалам расследования, связи Миндича с Зеленским и другими высшими должностными лицами Украины позволили ему беспрепятственно получать выгоду благодаря решениям министра энергетики Украины Германа Галущенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Как коррупционные скандалы на Украине могут быть связаны с мирными переговорами?

С самого начала своей деятельности НАБУ находится под существенным контролем Европейского союза (ЕС) и США: в частности, решение о создании ведомства было принято из-за требований Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии, а конкурсная комиссия, отвечающая за подбор кадров, наполовину определяется за счет предложений международных и иностранных организаций. Еще в президентский срок Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) украинские политики и чиновники указывали на связь НАБУ с посольством США в стране, а в апреле 2020 года бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что инициатором создания ведомства в 2015 году был тогдашний вице-президент США Джо Байден, и рассказал о давлении американского политика в рамках расследования дела в отношении связанной с его семьей компании Burisma.

После обысков у Магамедрасулова и попытки законодательно ограничить деятельность НАБУ и САП в июле 2025 года на Украине начались массовые протесты, а ЕС и США выступили с предупреждениями в адрес Киева. Ряд западных СМИ предположил, что военная помощь Украине может быть поставлена под угрозу из-за скандала.

Сразу после обысков у Тимура Миндича один из объектов прослушки, Рустем Умеров, покинул Украину и по официальной версии выехал в зарубежную командировку в Турцию. При этом позднее ряд украинских и западных СМИ подтвердил информацию, что в рамках поездки секретарь СНБО Украины уехал из Турции в США и встречался не только со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, но и с чиновниками Федерального бюро расследований (ФБР). Однако в настоящий момент точно не известно, давал ли он показания против окружения Зеленского.

Новая волна расследования НАБУ по делу Миндича началась после публикации 20 ноября текста подготовленного Уиткоффом плана и категорического отказа Киева принимать первоначальные условия. 26 ноября «Зеркало недели» заявило со ссылкой на источники, что Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США из-за подозрений со стороны НАБУ. 27 ноября, за день до обысков в своей квартире и увольнения с должности, экс-глава ОП категорически отказался идти на территориальные уступки.

По данным The Washington Post, посольство Украины в США подтвердило факт встречи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) США. Утверждается, что тема коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского поднималась в ходе тайных переговоров, однако не была основной.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Магамедрасулов рассказал о преследовании со стороны Ермака

По словам детектива, поведение судов, СБУ и офиса генерального прокурора во время попыток Зеленского ограничить деятельность НАБУ и САП в июле 2025 года было «удивительно синхронным». Он предположил, что украинские силовые структуры проецировали на антикоррупционные органы свои собственные коррупционные схемы.

Чиновник также рассказал об угрозах силовиков в адрес своих родственников в период расследования против Миндича и после своего ареста. По его словам, за членами его семьи постоянно велось визуальное наблюдение, аудио- и видеоконтроль, при этом для большего давления их сопровождали одни и те же машины.

Это делалось демонстративно. (...) Были и другие истории: давление на друзей, избиения, удержание несколько дней для выбивания показаний. Это была системная работа — и в Киеве, и в Днепре

Руслан Магамедрасуловдетектив Национального антикоррупционного бюро Украины

По мнению Магамедрасулова, по целому комплексу причин руководство Украины пыталось избежать его коммуникации со СМИ, в том числе во время пребывания под арестом. При этом он отказался уходить из НАБУ и подчеркнул, что продолжит участвовать в расследовании коррупции в окружении Зеленского.

Детектив НАБУ также прокомментировал передачу своего дела в офис генерального прокурора Украины и напомнил про обещание генпрокурора страны Руслана Кравченко «прийти лично» за каждым недоброжелателем. Он допустил новые угрозы в свой адрес и подчеркнул, что воспринимает любой сценарий как возможный.

Ситуация принципиально не изменилась. Вопрос независимости бюро остается критическим. Мы увидели, как могут действовать абсолютно незаконно — просто принять решение, атаковать и сделать

Руслан Магамедрасуловдетектив Национального антикоррупционного бюро Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Как будет развиваться расследование?

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о причастности жены Зеленского Елены к коррупционной схеме, не приведя дополнительных доказательств. В свою очередь, блогер Анатолий Шарий отметил, что участником схемы была близкая подруга Елены Зеленской — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова, находящегося под арестом.

По данным «УП», Андрея Ермака видели на входе в резиденцию Владимира Зеленского уже после увольнения с должности 28 ноября и устроенной им получасовой истерики. Сообщается, что бывший глава ОП возобновил телефонное общение с политиком. Издание предположило, что Ермака освободили от должности «только для отвода глаз», а его активность создает «ужасающий информационный фон» для Зеленского.

При этом Владимир Зеленский все еще не выбрал преемника на пост руководителя ОП Украины, периодически сообщая в социальных сетях о консультациях по кандидатам на должность. В числе наиболее вероятных преемников Ермака упоминаются вице-премьер Украины Михаил Федоров и министр обороны страны, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.

Издание «Страна.ua», в свою очередь, предположило возобновление коррупционного скандала на Украине, несмотря на отсутствие новых заявлений. По мнению журналистов, страна так и не смогла преодолеть начавшийся политический кризис.

Нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь затишьем перед бурей

«Страна.ua»украинское издание
