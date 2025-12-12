Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 12 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали подробности «секретных и тревожных» встреч Умерова с ФБР

WP: Посольство Украины подтвердило факт встречи Умерова с ФБР
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Посольство Украины в США подтвердило факт встречи главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова с представителями американского Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом пишет The Washington Post (WP).

В офисе украинского посла отметили, что стороны обсуждали исключительно вопросы национальной безопасности, которые не должны публично раскрываться. Уточняется, что тема коррупционного скандала, связанная с окружением президента Украины Владимира Зеленского, поднималась в ходе тайных переговоров. Однако, отметили в дипведомстве, она не была основной.

Ранее стало известно, что Рустем Умеров провел несколько секретных встреч с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Высокопоставленные источники в США считают, что украинский чиновник и его коллеги могли договориться об амнистии по делу о коррупции.

В ноябре находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил о даче показаний Рустемом Умеровым в ФБР. «Пытается порешать», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Клава Кока раскрыла обстоятельства ухода из Black Star

    Несколько стран ЕС поддержали долгосрочную заморозку активов России

    Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

    В стране НАТО потребовали Киев рассказать о трате одного миллиарда евро

    Гоблин отказался от идеи пить водку для лучшего сна

    Гражданин Грузии получил 28 лет колонии за незаконное пересечение российской границы

    Женщина-шаман украла у «проклятых» клиенток 860 миллионов рублей и сбежала

    Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok