На Украине рассказали подробности «секретных и тревожных» встреч Умерова с ФБР

WP: Посольство Украины подтвердило факт встречи Умерова с ФБР

Посольство Украины в США подтвердило факт встречи главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова с представителями американского Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом пишет The Washington Post (WP).

В офисе украинского посла отметили, что стороны обсуждали исключительно вопросы национальной безопасности, которые не должны публично раскрываться. Уточняется, что тема коррупционного скандала, связанная с окружением президента Украины Владимира Зеленского, поднималась в ходе тайных переговоров. Однако, отметили в дипведомстве, она не была основной.

Ранее стало известно, что Рустем Умеров провел несколько секретных встреч с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино. Высокопоставленные источники в США считают, что украинский чиновник и его коллеги могли договориться об амнистии по делу о коррупции.

В ноябре находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил о даче показаний Рустемом Умеровым в ФБР. «Пытается порешать», — рассказал он.

