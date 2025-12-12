Раскрыты «секретные и тревожные» встречи украинцев с ФБР

WP: Украинская делегация провела с главой ФБР Пателем несколько секретных встреч

Глава украинской переговорной делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел с главой ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино несколько секретных встреч. Об этом со ссылкой на высокопоставленные западные источники пишет американская газета The Washington Post (WP).

Собеседники издания поделились, что встречи вызвали у них тревогу. Они предположили, что Умеров и другие украинские чиновники могли умышленно выйти на руководство ФБР, чтобы договориться об амнистии по делу о коррупции.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что Умеров дает показания ФБР по делу Миндича.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и именем бизнесмена приближенного украинского президента Владимира Зеленского , бизнесмена Тимура Миндича, вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства, состоящего из представителей правящей партии «Слуга народа».