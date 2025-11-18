Бывший СССР
13:59, 18 ноября 2025

Партия Порошенко заблокировала работу Рады с требованием отставки правительства

Партия бывшего президента Украины Порошенко заблокировала трибуну в Раде
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» («ЕС») заблокировала трибуну в Верховной Раде с требованием отставки правительства страны на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Об этом пишет украинский народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«"ЕС" блокирует трибуну сейчас в Раде. Должны уйти не только два министра, а все правительство!» — пишет парламентарий.

Гончаренко позже добавил, что спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание на неопределенное время, призвав представителей фракций собраться. Для какой цели — не уточняется.

Ранее партии Верховной Рады «ЕC» и «Голос» на уровне политического заявления выдвинули требование президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство. Кроме того, политические движения потребовали сформировать новую коалицию в парламенте, ликвидировав большинство правящей партии «Слуга Народа», а также назначить новый кабмин и уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

По сообщениям «Украинской правды», последнее предложение звучало также и от других представителей окружения Зеленского. В частности, от главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и от премьера Юлии Свириденко.

