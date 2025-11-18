Стало известно о желании окружения Зеленского уволить Ермака

«УП»: Окружение Зеленского советует ему уволить Ермака

Окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Как убеждают "УП" люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса президента Андрея Ермака», — пишет издание.

Издание отмечает, что в Верховной Раде Украины проще пересчитать людей, которые бы не советовали отставку Ермака, а ином случае, по его словам, фракция сама развалится.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что часть правящей фракции в Верховной Раде Украины «Слуга народа» угрожает бунтом Андрея Ермака в случае его отказа уйти с поста главы ОП.