В Раде выдвинули ультиматум Зеленскому

Партии «Евросолидарность» и «Голос» выдвинули ультиматум Зеленскому

Партии Верховной Рады «Евросолидарность» и «Голос» выдвинули требование президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство. Об этом сообщает «Страна.ua».

Причиной фракции называют коррупционный скандал вокруг украинской энергетики. Они также потребовали сформировать новую коалицию в Раде, назначить новый кабмин и уволить главу офиса президента Андрея Ермака. В заявлении «Голоса» говорится, что сторонники Зеленского фактически узурпировали всю власть в стране, поэтому правительство должно быть полностью перезапущено.

Лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) также потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

Ранее Зеленский рассказал о коррупции на Украине. «Что касается того, достаточно ли [действий] — нет, недостаточно. Будем продолжать соответствующие действия», — сказал он.