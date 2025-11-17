Бывший СССР
Зеленский рассказал о коррупции на Украине

Зеленский: Меры по очищение Украины от коррупции недостаточны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images

Меры по очищению Украины от коррупции недостаточны. Такое заявление сделал президенты страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, трансляция которой доступна на YouTube.

«Что касается того, достаточно ли [действий] — нет, недостаточно. Будем продолжать соответствующие действия», — рассказывает он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в секторе энергетике. В расследовании фигурируют два — бывших министра Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

