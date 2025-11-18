Бывший СССР
Стало известно о даче показаний Умерова ФБР

Депутат Рады Дубинский сообщил о даче показаний Умерова ФБР
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил о даче показаний находящегося в Турции главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова американскому Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Умеров в ФБР дает показания — пытается порешать», — заявил парламентарий.

Дубинский также сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас занял выжидательную позицию и «придумывает, кто во всем виноват».

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и именем бизнесмена Тимура Миндича (его в СМИ называют «кошельком» [Владимира] Зеленского), вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства, состоящего из представителей правящей партии «Слуга народа».

Позже сообщалось, что некоторые представители окружения президента Украины требовали отставки Ермака, в частности начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

