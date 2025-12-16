Реклама

14:02, 16 декабря 2025

«Президента 2» заметили у резиденции Зеленского после получасовой истерики

«УП»: Ермака видели на входе в резиденцию Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывшего руководителя офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака видели на входе в резиденцию президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» («УП»).

«На прошлой неделе Зеленский возобновил свое телефонное общение с бывшим главой ОП. По некоторым данным, Ермака даже видели на въезде в резиденцию президента», — говорится в сообщении.

1 декабря «УП» писала, что Андрей Ермак устроил Владимиру Зеленскому «получасовую истерику» после просьбы написать заявление об отставке. Об увольнении стало известно 28 ноября.

Ряд высокопоставленных лиц Украины не раз говорили о некогда колоссальном влиянии Ермака на политику страны. Так, его называли «президентом 2», намекая на его де-факто властные полномочия в период его руководства офисом президента Украины.

