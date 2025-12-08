Реклама

12:37, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

«УП»: Уволив Ермака, Зеленский спровоцировал подъем субъектности у депутатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уволив главу офиса президента Украины Андрея Ермака, украинский лидер Владимир Зеленский спровоцировал подъем субъектности у депутатов партии большинства «Слуга народа». О росте самостоятельности в принятии решений пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии власти страны.

«Но как только Зеленский уволил "президента-ІІ" протестный дух в "мономеншинстве" резко пошел на спад. Депутаты из властной фракции вдруг снова почувствовали себя субъектами принятия решений, а не обычными "кнопками"», — сообщает собеседник издания.

По словам источника из партии Зеленского, председатель «Слуги народа» Давид Арахамия «гордо» заявил о росте самостоятельности парламента после отставки Ермака. Он уточняет, что теперь в приоритете не «команды сверху», а «конструктивный разговор».

В том же материале «Украинской правды» сообщается, что главным координатором «революции» на Украине после отставки Андрея Ермака был Давид Арахамия. По информации авторов материала, именно он готов поддерживать контакты с представителями оппозиции и олигархатом, находясь при этом в представительстве правящей партии.

