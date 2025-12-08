Реклама

12:24, 8 декабря 2025

Ход революции на Украине после отставки Ермака раскрыли

«УП»: Координатором революции на Украине был глава партии Зеленского Арахамия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

Главным координатором «революции» на Украине, которая заключалась в отставке главы офиса президента страны Андрея Ермака, был председатель партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. О ходе процессов в украинских политических элитах пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на свои источники.

«Собственно весь ход "революции", где Арахамия был одним из главных координаторов, хотя на последнем этапе даже должен был уехать на время из страны, показал, насколько широкий круг интересов он может обслуживать», — говорится в материале.

Журналисты уточняют, что именно глава партии Зеленского один из немногих, кто готов поддерживать контакты как с представителями оппозиции и олигархатом, находясь при этом в представительстве правящей партии. Уточнятся, что «звездный час» Арахамии после отставки Ермака уже произошел во время принятия бюджета Украины в Раде на 2026 год.

В том же материале УП говорится, что власти Украины ждет перестройка конфигурации управления после ухода экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака. Властный конструкт ожидает переконфигурация из де-факто «дуалистической президентской», где был «президент I» и «президент II».

