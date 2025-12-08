Стало известно устройство власти на Украине после отставки Ермака

«УП»: Власти Украины ждет переконфигурация конструкции после отставки Ермака

Власти Украины ждет перестройка конфигурации управления после ухода экс-главы офиса президента республики Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Властную конструкцию ждет переконфигурация из условной "дуалистической президентской" модели, где есть президент и его всесильный глава ОП, в некую форму многополярности, где есть минимум три больших центра влияния», — пишет издание.

Отмечается, что этими центрами влияния станут сам глава государства, Кабинет министров и Верховная Рада. Как пишет издание, кандидат на должность в правительстве должен получить одобрение от Рады, правительства и от президента в конце.

Таким образом, как указывает «УП», в системе увеличится влияние лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, а нынешний премьер Украины Юлия Свириденко станет «тяжеловесом политического процесса».

Ранее стало известно, что в правительстве Украины могут появиться несколько вакантных должностей в ходе «зачистки» после ухода Андрея Ермака.