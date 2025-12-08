Реклама

На Украине захотели провести чистку после ухода Ермака

«УП»: Власти Украины могут провести чистку после ухода Ермака
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В правительстве Украины могут появиться несколько вакантных должностей в ходе «зачистки» после ухода с должности экс-главы офиса президента республики Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«В Раде есть большая группа, которая активно выступает за "чистку". Адекватная часть "Слуги народа" понимает, что надо "вычистить" власть от тех, кого привел Ермак», — рассказал источник издания.

Отмечается, что уволить могут министра образования и науки Оксена Лисового, министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, а также главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова.

Ранее о серии отставок после увольнения Ермака писал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, уволить могут и главу украинской Госслужбы финансового мониторинга Филиппа Пронина.

