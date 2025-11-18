В Раде предрекли серию отставок в правительстве Украины из-за коррупционного скандала

На Украине на фоне коррупционного скандала произойдет серия отставок в правительстве. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
«[Экс-министр энергетики, министр юстиции Герман] Галущенко и [действующий министр энергетики Светлана] Гринчук точно уходят (кстати, если кто-то знает, где они находятся — сообщите, пожалуйста. Уже сутки не можем найти)», — написал паралментарий.
Нардеп добавил, что также уволить могут министра развития инфраструктуры Украины Алексея Кулебу и главу украинской Госслужбы финансового мониторинга Филиппа Пронина. По его информации, Кулеба и Пронин якобы фигурируют в деле о хищении на строительстве фортификаций.
Ранее экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила отставку правительства страны. Она увидела в этом единственный выход из кризиса.