На Украине заявили о получасовой истерике Ермака Зеленскому

«УП»: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику после просьбы об отставке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак устроил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «получасовую истерику» после просьбы написать заявление об отставке. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Ермак до последнего не верил, что первый [президент Украины Владимир Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — заявили в окружении Ермака.

Другой собеседник издания, комментируя увольнение Ермака Зеленским, отметил, что «разрыв был ужасным».

Ермак подал в отставку 28 ноября. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

