Зеленскому предрекли бурю на фоне коррупционного скандала

«Страна.ua»: Положение Зеленского является затишьем перед бурей

Ситуация, в которой находится президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, является затишьем перед бурей. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«На самом деле, политический кризис, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. И нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь затишьем перед бурей», — пишет издание.

Внешне, как отмечается, тем не менее, создается впечатление затухающего кризиса, учитывая отсутствие новых заявлений по расследованию коррупционного скандала.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, он отметил массовый характер коррупции на Украине и подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.