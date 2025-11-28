Бывший СССР
На Украине категорически отказались идти на территориальные уступки

Ермак: Украина не пойдет на территориальные уступки, пока Зеленский президент
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины, республика не пойдет ни на какие территориальные уступки. Об этом в интервью The Atlantic заявил глава его офиса Андрей Ермак.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что соответствующее решение бы противоречило конституции Украины, поэтому сделать этого не может никто.

По словам Ермака, Киев готов обсуждать только то, где будет проходить линия, которая разграничит территории, контролируемые противоборствующими сторонами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия закончатся, как только Вооруженные силы Украины уйдут с занимаемых территорий.

