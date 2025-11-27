Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин: Боевые действия закончатся, как только ВСУ уйдут с занимаемых территорий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) либо уйдут из занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого. Такое условие прекращения боевых действий назвал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам саммита стран-членов ОДКБ в Бишкеке, передает ТАСС.

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия, а не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — заявил он.

По его словам, Москва до сих пор получает «заходы» о прекращении боевых действий по разным каналам. Каких именно, президент не уточнил.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецслужбы России и Украины находятся в контакте по гуманитарным вопросам. Он отметил, что они это делают даже «в самые тяжелые времена».