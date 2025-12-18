На Украине связали с коррупционным скандалом высшее руководство страны

Магамедрасулов: Руководство Украины может быть представлено в деле Миндича

Высшее руководство Украины может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос о возможном участии представителей высшего руководства Украины в материалах дела, детектив сказал: «Я надеюсь, что да».

Он также подчеркнул, что не вся информация может быть использована в качестве доказательств в суде, поэтому в материалах будут представлены «только те факты, которые можно доказать должным образом».

28 ноября стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.