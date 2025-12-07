Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

Дубинский: Жена Зеленского фигурирует в деле Миндича

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену заподозрили в причастности к коррупционному скандалу на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, первая леди страны упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича, собранных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Находящийся под следствием и заключенный в СИЗО парламентарий не привел источников своей информации и не предоставил никаких доказательств. Он также не привел никаких дополнительных подробностей.

На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам

Александр Дубинский депутат Верховной рады Украины

Зеленская оказалась не единственной женщиной в деле Миндича

О причастности Елены Зеленской к коррупции ранее заявил украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, участником схемы была близкая подруга жены главы государства — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова. Как отметил блогер, женщины находились в очень близких отношениях, и Зеленская не могла не знать о причастности подруги к «делу Миндича».

Он указал, что Чернышова участвовала в деле под именем «Профессор» и отвечала за строительство четырех особняков под Киевом для окружения президента. В частности, как пояснил Шарий, она получила 500 тысяч долларов, чтобы потом передать их своему супругу. При этом женщина является доктором филологических наук и работает в Киевском национальном университете.

Зеленская оказалась в центре еще одного скандала

4 декабря стало известно о скандале с инициированной первой леди Украины программой по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию. СМИ узнали, что две девочки, участвовавшие в ней, вернулись на родину беременными. Также одна из воспитанниц рассказала, что представители украинского посольства принуждали детей к съемкам видео по заказу с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании. Одной девочке заявили, что она обязана сниматься, так как за нее «заплачены деньги». Также детей постоянно использовали в роликах для сбора средств.

Первое время дети получали все необходимое, однако впоследствии представители фонда начали говорить, что денег не хватает и проект, вероятно, закроется. При этом девочка рассказала, что еда, которую давали детям, отличалась от той, которую давали персоналу, и не в лучшую сторону. Условия проживания детей также были неудовлетворительными: антисанитария, грязные постельные принадлежности, ограниченный доступ к воде и туалетам, переполненные комнаты.

На проект ушло около десяти миллионов долларов. Он был закрыт через семь месяцев после визита уполномоченного по правам человека.