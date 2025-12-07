Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:30, 7 декабря 2025Бывший СССР

Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

Дубинский: Жена Зеленского фигурирует в деле Миндича
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену заподозрили в причастности к коррупционному скандалу на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, первая леди страны упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича, собранных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Находящийся под следствием и заключенный в СИЗО парламентарий не привел источников своей информации и не предоставил никаких доказательств. Он также не привел никаких дополнительных подробностей.

На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам

Александр Дубинскийдепутат Верховной рады Украины

Зеленская оказалась не единственной женщиной в деле Миндича

О причастности Елены Зеленской к коррупции ранее заявил украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, участником схемы была близкая подруга жены главы государства — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова. Как отметил блогер, женщины находились в очень близких отношениях, и Зеленская не могла не знать о причастности подруги к «делу Миндича».

Он указал, что Чернышова участвовала в деле под именем «Профессор» и отвечала за строительство четырех особняков под Киевом для окружения президента. В частности, как пояснил Шарий, она получила 500 тысяч долларов, чтобы потом передать их своему супругу. При этом женщина является доктором филологических наук и работает в Киевском национальном университете.

Материалы по теме:
«Зеленского сменят через полгода» Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
«Зеленского сменят через полгода»Серый кардинал украинской политики ушел в отставку. Как коррупционный скандал изменит Украину?
29 ноября 2025
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

Зеленская оказалась в центре еще одного скандала

4 декабря стало известно о скандале с инициированной первой леди Украины программой по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию. СМИ узнали, что две девочки, участвовавшие в ней, вернулись на родину беременными. Также одна из воспитанниц рассказала, что представители украинского посольства принуждали детей к съемкам видео по заказу с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании. Одной девочке заявили, что она обязана сниматься, так как за нее «заплачены деньги». Также детей постоянно использовали в роликах для сбора средств.

Первое время дети получали все необходимое, однако впоследствии представители фонда начали говорить, что денег не хватает и проект, вероятно, закроется. При этом девочка рассказала, что еда, которую давали детям, отличалась от той, которую давали персоналу, и не в лучшую сторону. Условия проживания детей также были неудовлетворительными: антисанитария, грязные постельные принадлежности, ограниченный доступ к воде и туалетам, переполненные комнаты.

На проект ушло около десяти миллионов долларов. Он был закрыт через семь месяцев после визита уполномоченного по правам человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    Раскрыто отношение покупательницы квартиры Долиной к ее обещанию вернуть деньги

    Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

    В Telegram появилась альтернатива входу по SMS

    Парижский Лувр затопило грязной водой

    Легендарный крокодил годами охотился на людей, пока его не изрешетили из ружей. Теперь в его угодьях снова находят жертв

    «Ты понимаешь, что натворил?» 45 лет назад убили Джона Леннона. Как произошло самое громкое убийство века?

    На Украине элементы ракеты Patriot выдали за российские

    Два российских города перестали выпускать самолеты

    ВСУ атаковали регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok