Жену Зеленского обвинили в коррупции

Депутат Рады Дубинский: Елена Зеленская есть на пленках Миндича

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену обвинили в причастности к коррупционному скандалу на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, первая леди страны упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича, собранных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский.

Находящийся под следствием и заключенный в СИЗО парламентарий не привел источников своей информации и не предоставил никаких доказательств. Он также не привел никаких дополнительных подробностей.

Дискуссия о масштабах коррупции на Украине обострилась с расследованием коррупционного дела соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича. Предприниматель бежал из страны, до этого организовав схему в энергетическом секторе, по которой украинские чиновники похитили свыше 100 миллионов долларов.