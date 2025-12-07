Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 7 декабря 2025Бывший СССР

Жену Зеленского обвинили в коррупции

Депутат Рады Дубинский: Елена Зеленская есть на пленках Миндича
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Getty Images

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену обвинили в причастности к коррупционному скандалу на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, первая леди страны упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича, собранных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский.

Находящийся под следствием и заключенный в СИЗО парламентарий не привел источников своей информации и не предоставил никаких доказательств. Он также не привел никаких дополнительных подробностей.

Дискуссия о масштабах коррупции на Украине обострилась с расследованием коррупционного дела соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича. Предприниматель бежал из страны, до этого организовав схему в энергетическом секторе, по которой украинские чиновники похитили свыше 100 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Мужчина устроил резню на популярном у россиян курорте в Китае

    В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами

    Морской котик вызвал переполох в баре и попал на видео

    Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил о готовности пойти на фронт

    Оценено влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на безопасность туристов из России

    Стал известен новый чемпион «Формулы-1»

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Россиян предупредили о магнитных бурях

    ВСУ минами взрывали котов в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok