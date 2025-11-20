На Украине обвинили жену Зеленского в причастности к коррупционному скандалу

Шарий: Жена Зеленского Елена была причастна к делу Миндича

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена была причастна к коррупционной схеме, организованной приближенным к Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом на своем YouTube-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, участником схемы была близкая подруга жены главы государства — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова. Как отметил блогер, женщины находились в очень близких отношениях, и Зеленская не могла не знать о причастности подруги к «делу Миндича».

Он отметил, что Чернышова участвовала в деле под именем «Профессор» и отвечала за строительство четырех особняков под Киевом для окружения президента. В частности, как заявил Шарий, она получила 500 тысяч долларов, чтобы потом передать их своему супругу. При этом женщина является доктором филологических наук и работает в Киевском национальном университете.

Ранее суд арестовал Алексея Чернышова с правом внесения залога в размере 51,6 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов). Он пробудет под арестом до 16 января.