Суд арестовал причастного к делу Миндича кума Зеленского

На Украине по делу Миндича арестовали бывшего вице-премьера и кума Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышова арестовали до 16 января включительно. Сумма залога составляет 51,6 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов).

Ранее стало известно, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского советует ему уволить главу своего офиса на фоне коррупционного скандала. Отмечается, что отставку Андрея Ермака также массово поддерживают депутаты Верховной Рады Украины.

