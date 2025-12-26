Реклама

15:38, 26 декабря 2025Бывший СССР

«Кошелек Зеленского» впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Миндич заявил, что его сделали крайним в коррупционном скандале на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бизнесмен, фигурант уголовного дела о коррупции Тимур Миндич, которого в СМИ называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, впервые высказался об обвинениях в свой адрес. Материал публикует Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Миндич заявил, что его «сделали крайним» в громком коррупционном деле. (...) его дело на 90 процентов медийное, его обвиняют во всем, но он обвинения отрицает», — сказано в публикации.

Миндич утверждает, что с украинским лидером не общался уже долгое время, а сейчас этих контактов вообще нет.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны. Сейчас он находится в Израиле.

