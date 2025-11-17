Бывший СССР
«Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

Коломойский усомнился, что Миндич мог придумать коррупционную схему
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Николай Лысенко / РИА Новости

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о роли Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента республики Владимира Зеленского. По его словам, за тем стоят высокопоставленные люди.

Коломойский утверждает, что у Миндича не хватало интеллектуальных способностей для разработки каких-либо сложных коррупционных схем. «Он идиот, он никакой не главарь мафии, как ему приписывают. Он чистый черт», — заявил бизнесмен.

Подай, принеси, причеши. Три «П». Водочки, шашлычок. Ну какие миллионы долларов?! Ну где «Энергоатом», а где он! Он же даже в школе не учился

Игорь Коломойскийукраинский олигарх

Рассуждая о Зеленском, олигарх назвал его «генералиссимусом Наполеоном IV» и предрек ему печальный конец. «Скоро его не будет, этого Наполеона», — добавил Коломойский.

Миндич сбежал с Украины на такси

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Позднее стало известно, что Миндич бежал с Украины за несколько часов до визита к нему следователей НАБУ. Он пересек границу, воспользовавшись премиум-такси. Предположительно, бизнесмен смог покинуть страну как отец троих несовершеннолетних детей.

После этого Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с момента, когда в отношении последнего было возбуждено дело о коррупции. «Самое главное — приговоры для виновных. Президент во время войны не может иметь друзей», — сказал он.

Зеленский хотел закрыть НАБУ

Летом на Украине прошла информация, что следователи НАБУ близко подобрались к Зеленскому и его окружению, в частности, к экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. После этого украинский лидер обвинил организацию в работе на Россию и подписал закон, по которому изначально независимое НАБУ переходит под управление Генеральной прокуратуры Украины.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Однако жители вышли на акции протеста, к ним присоединились многие политики, включая мэра Киева Виталия Кличко. Запад также выразил недовольство планами Зеленского фактически ликвидировать этот следственный орган, и после угроз прекратить финансовую помощь тот отменил собственное решение.

