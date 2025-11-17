Коломойский усомнился, что Миндич мог придумать коррупционную схему

Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о роли Тимура Миндича, которого считают «кошельком» президента республики Владимира Зеленского. По его словам, за тем стоят высокопоставленные люди.

Коломойский утверждает, что у Миндича не хватало интеллектуальных способностей для разработки каких-либо сложных коррупционных схем. «Он идиот, он никакой не главарь мафии, как ему приписывают. Он чистый черт», — заявил бизнесмен.

Подай, принеси, причеши. Три «П». Водочки, шашлычок. Ну какие миллионы долларов?! Ну где «Энергоатом», а где он! Он же даже в школе не учился Игорь Коломойский украинский олигарх

Рассуждая о Зеленском, олигарх назвал его «генералиссимусом Наполеоном IV» и предрек ему печальный конец. «Скоро его не будет, этого Наполеона», — добавил Коломойский.

Миндич сбежал с Украины на такси

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Позднее стало известно, что Миндич бежал с Украины за несколько часов до визита к нему следователей НАБУ. Он пересек границу, воспользовавшись премиум-такси. Предположительно, бизнесмен смог покинуть страну как отец троих несовершеннолетних детей.

После этого Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с момента, когда в отношении последнего было возбуждено дело о коррупции. «Самое главное — приговоры для виновных. Президент во время войны не может иметь друзей», — сказал он.

Зеленский хотел закрыть НАБУ

Летом на Украине прошла информация, что следователи НАБУ близко подобрались к Зеленскому и его окружению, в частности, к экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. После этого украинский лидер обвинил организацию в работе на Россию и подписал закон, по которому изначально независимое НАБУ переходит под управление Генеральной прокуратуры Украины.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Однако жители вышли на акции протеста, к ним присоединились многие политики, включая мэра Киева Виталия Кличко. Запад также выразил недовольство планами Зеленского фактически ликвидировать этот следственный орган, и после угроз прекратить финансовую помощь тот отменил собственное решение.