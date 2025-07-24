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22:33, 24 июля 2025Бывший СССР

Украинцы вышли на митинги против закона о НАБУ и САП в 10 городах

Уже в 10 городах Украины проходят митинги из-за закона о НАБУ и САП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Митинги против закона, подписанного украинским президентом Владимиром Зеленским и фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начались еще в пяти городах страны, пишет «Укринформ».

Отмечается, что митинги проходят уже в десяти городах: во Львове, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре (ранее — Днепропетровск), Николаеве, Полтаве, Житомире.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.

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