Украинцы вышли на митинги против закона о НАБУ и САП в 10 городах

Уже в 10 городах Украины проходят митинги из-за закона о НАБУ и САП

Митинги против закона, подписанного украинским президентом Владимиром Зеленским и фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начались еще в пяти городах страны, пишет «Укринформ».

Отмечается, что митинги проходят уже в десяти городах: во Львове, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре (ранее — Днепропетровск), Николаеве, Полтаве, Житомире.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.