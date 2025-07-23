Более тысячи украинцев вышли на митинг из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП

На митинг против ликвидации Зеленским НАБУ и САП вышли более тысячи украинцев

В Киеве на акцию протеста против принятого президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, собралось более тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что на митинге у театра Ивана Франко количество людей продолжает прибывать. Протестующие скандируют: «Коррупция убивает». Граждане Украины также вышли на митинги в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье и Виннице.

Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.