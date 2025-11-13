Бывший СССР
Зеленский открестился от связи со своим «кошельком»

Зеленский: Я не общался с Миндичем с начала дела о коррупции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не общался с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком», с начала дела о коррупции. Об этом сообщает «INSIDER.UA».

«Самое главное — приговоры для виновных. Президент во время войны не может иметь друзей», — сказал он.

Ранее стало известно, что Миндич и его соратник — бизнесмен Александр Цукерман — не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Сообщается, что в отношении них проводится расследование со стороны Федерального бюро расследований по делу об отмывании денег.

До этого стало известно, что Миндич смог покинуть страну как отец троих детей. Госпогранслужба, как уточняется, не получала никаких поручений от правоохранительных органов по запрету выезда бизнесмена с территории Украины.

