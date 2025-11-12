Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 12 ноября 2025Бывший СССР

«Кошелек» Зеленского выехал за границу благодаря детям

Госпогранслужба Украины: Миндич смог покинуть страну как отец троих детей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского и подозревают в коррупционных схемах, смог покинуть республику как отец троих детей. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур Миндич был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства», — указано в сообщении.

Отмечается, что Миндич является отцом троих несовершеннолетних детей, потому имел право на пересечение границы. Госпогранслужба, как отмечается, не получала никаких поручений от правоохранительных органов для запрета выезда бизнесмена с территории республики.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В деле также фигурируют занимавший до 17 июля пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине произошла авария на урановой шахте

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости