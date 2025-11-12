«Кошелек» Зеленского выехал за границу благодаря детям

Госпогранслужба Украины: Миндич смог покинуть страну как отец троих детей

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского и подозревают в коррупционных схемах, смог покинуть республику как отец троих детей. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур Миндич был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства», — указано в сообщении.

Отмечается, что Миндич является отцом троих несовершеннолетних детей, потому имел право на пересечение границы. Госпогранслужба, как отмечается, не получала никаких поручений от правоохранительных органов для запрета выезда бизнесмена с территории республики.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В деле также фигурируют занимавший до 17 июля пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.