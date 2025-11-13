«Кошелек» Зеленского решил не возвращаться на Украину

Украинская правда: Миндич и Цукерман решили не возвращаться на Украину

Украинский бизнесмен, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, Тимур Миндич и его соратник — бизнесмен Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предприниматели опасаются, что по возвращении на Украину им предъявят подозрения. Также сообщается, что они являются объектами расследования со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) по делу об отмывании денег.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.

До этого исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк намекнула, что у нее есть сомнения в том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернется из Турции, куда он отправился, по официальным данным, для участия в переговорах по обмену пленными.