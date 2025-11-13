Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 13 ноября 2025Бывший СССР

«Кошелек» Зеленского решил не возвращаться на Украину

Украинская правда: Миндич и Цукерман решили не возвращаться на Украину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский бизнесмен, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского, Тимур Миндич и его соратник — бизнесмен Александр Цукерман не планируют возвращаться из Израиля на Украину. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предприниматели опасаются, что по возвращении на Украину им предъявят подозрения. Также сообщается, что они являются объектами расследования со стороны Федерального бюро расследований (ФБР) по делу об отмывании денег.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.

До этого исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк намекнула, что у нее есть сомнения в том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернется из Турции, куда он отправился, по официальным данным, для участия в переговорах по обмену пленными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись за колониальное прошлое

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости