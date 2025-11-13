Junge Welt: Коррупционное дело на Украине нацелено на Зеленского

Дело о коррупции в кругу приближенных президента Украины Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Об этом сообщается в публикации немецкого издания Junge Welt.

По мнению журналистов, цель дела не бизнесмен, совладелец Студии «Квартал-95» Тимур Миндич, а сам Зеленский, «чьим "казначеем" принято считать Миндича». Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.