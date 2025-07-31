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15:11, 31 июля 2025Бывший СССР

Зеленский вернул полномочия антикоррупционным органам

Зеленский подписал закон, вернувший полномочия НАБУ и САП
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Melville / Reuters

Владимир Зеленский подписал закон, вернувший полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

«Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что этот закон доказывает прочность демократического режима на Украине, и добавил, что чиновники уведомят иностранных партнеров о решении.

Ранее депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» Владлен Неклюдов и Геннадий Касай подрались в Верховной Раде во время голосования по закону об антикоррупционных органах Украины. О причинах потасовки не сообщается.

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