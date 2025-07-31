Зеленский вернул полномочия антикоррупционным органам

Зеленский подписал закон, вернувший полномочия НАБУ и САП

Владимир Зеленский подписал закон, вернувший полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

«Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что этот закон доказывает прочность демократического режима на Украине, и добавил, что чиновники уведомят иностранных партнеров о решении.

Ранее депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» Владлен Неклюдов и Геннадий Касай подрались в Верховной Раде во время голосования по закону об антикоррупционных органах Украины. О причинах потасовки не сообщается.