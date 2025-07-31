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13:25, 31 июля 2025Бывший СССР

Депутаты от партии Зеленского подрались при рассмотрении закона о НАБУ

Депутаты от партии Зеленского Неклюдов и Касай подрались на заседании Рады
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Депутаты от Партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Владлен Неклюдов и Геннадий Касай подрались на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В Раде была драка между "Слугами". Подрались депутаты Неклюдов и Касай», — написал он. В это время Рада рассматривала законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Ранее президент Украины предложил вернуть полномочия антикоррупционным органам Украины, передав соответствующую инициативу в парламент. Перед этим он же подписал законопроект, фактически лишивший самостоятельности НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

В четверг, 22 июля, Верховная Рада поддержала внесенный президентом законопроект. Его поддержал 331 депутат украинского парламента.

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