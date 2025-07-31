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13:30, 31 июля 2025Бывший СССР

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о возвращении полномочий НАБУ

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

«За соответствующий президентский законопроект №13533 по усилению эффективности НАБУ и САП за основу и в целом проголосовал 331 народный депутат на пленарном заседании парламента в четверг», — пишет издание.

Ранее в пяти городах Украины прошли протесты против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент республики Владимир Зеленский.

Помимо этого, подпольная организация «Русский Херсон» сообщила о вспыхнувших в Херсоне и Запорожье протестах в связи с реформой НАБУ. По словам подпольщика, население видит серьезную коррупцию на Украине и считает НАБУ единственным органом, который пытается сдержать ее.

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