Раскрыта причина изменения решения Зеленского по закону о НАБУ

Junge Welt: Зеленский изменил решение по закону о НАБУ под давлением Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский решил изменить свое решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) под давлением Евросоюза. Об этом сообщает издание Junge Welt.

По его данным, люди, которые были несогласны с законом, обратились к Евросоюзу. А так как Зеленскому необходимы деньги для Вооруженных сил Украины, то ему приходится уступать, считают авторы.

24 июля Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным органам — спустя два дня после того, как подписал документ, лишающий их самостоятельности. Из-за принятия закона более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. Тогда же сообщалось, что борьба украинских властей с антикоррупционными органами может привести к прекращению финансовой помощи западных стран.