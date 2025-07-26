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05:21, 26 июля 2025Мир

Зеленскому предрекли прекращение помощи Запада из-за «катастрофы» с НАБУ

Меркурис: Закон о НАБУ лишит Зеленского финансовой помощи Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Борьба президента Украины Владимира Зеленского с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может привести к прекращению финансовой помощи западных стран. Такие последствия предрек британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения [западных политиков] продолжать выделять деньги на войну. Теперь им больше не нужно отправлять кучу денег на Украину», — сказал он.

По его мнению, ряд европейских политиков может воспользоваться напряженностью на Украине, чтобы отказаться от помощи Киеву и сделать выбор в пользу увеличения социальных расходов или отказа от повышения налогов. «Это будет популярной мерой перед выборами», — заключил эксперт.

Ранее Меркурис выразил мнение, что отношение к Зеленскому на Западе навсегда изменится после подписания закона о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств. «Это противоречит всему, что люди слышали последние три года», — отметил он.

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