Зеленскому предрекли прекращение помощи Запада из-за «катастрофы» с НАБУ

Меркурис: Закон о НАБУ лишит Зеленского финансовой помощи Запада

Борьба президента Украины Владимира Зеленского с национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может привести к прекращению финансовой помощи западных стран. Такие последствия предрек британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения [западных политиков] продолжать выделять деньги на войну. Теперь им больше не нужно отправлять кучу денег на Украину», — сказал он.

По его мнению, ряд европейских политиков может воспользоваться напряженностью на Украине, чтобы отказаться от помощи Киеву и сделать выбор в пользу увеличения социальных расходов или отказа от повышения налогов. «Это будет популярной мерой перед выборами», — заключил эксперт.

Ранее Меркурис выразил мнение, что отношение к Зеленскому на Западе навсегда изменится после подписания закона о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств. «Это противоречит всему, что люди слышали последние три года», — отметил он.