Меркурис: Действия Зеленского в отношении НАБУ изменят отношение к нему

Отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Западе навсегда изменится после подписания закона о сокращении полномочий антикоррупционных ведомств. О последствиях опрометчивого шага украинского лидера рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

«Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет еще больше в будущем. Люди уже не будут так рады отправлять большие суммы денег Украине», — считает он.

По его словам, люди на Украине, в США и странах Европы за три с половиной года «устали» от Зеленского, из-за чего продолжать «закрывать глаза на происходящее» становится все труднее.

Ранее британское издание The Spectator сообщило, что протесты против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый урон имиджу Зеленского.

