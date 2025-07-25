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22:42, 25 июля 2025Мир

В Британии сообщили Зеленскому плохую новость на фоне протестов

The Specator: Нанесенный имиджу Зеленского протестами ущерб может быть необратим
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Global Look Press

Протесты против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый урон имиджу президента страны Владимира Зеленского. Об этом предупреждает британское издание The Spectator.

Автор статьи подчеркнул, что политик поступил правильно, отказавшись от предложенной им реформы. «Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, необратим», — добавил он.

Он также отметил, что Зеленский стал слишком самоуверенным и переоценил свои возможности, не ожидая, что его решение вызовет массовые протесты со стороны населения.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и Зеленский. После этого в Киеве, Львове, Днепре, Одессе прошли протесты. К ним присоединился мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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