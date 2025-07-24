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20:05, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным органам

Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, восстанавливающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Полный текст закона публикует в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из документа, офису Генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами страны. При этом для детективов НАБУ, имеющих доступ к гостайне, вводятся проверки на полиграфе.

Отмечается, что Рада должна проголосовать по законопроекту до вторника, 29 июля.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.

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