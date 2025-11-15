На Украине раскрыли детали бегства из страны «кошелька Зеленского»

УП: Кошелек Зеленского Миндич бежал с Украины на премиум-такси

Попавший в центр коррупционного скандала украинский бизнесмен Тимур Миндич, также известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, бежал из страны, воспользовавшись премиум-такси. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

«Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, подозреваемый в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, для выезда с Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум-перевозок "ТаймЛюкс"», — утверждает издание.

Сообщается, что Миндич пересек украинскую границу в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S-350 в ночь на 10 ноября. По данным издания, машина принадлежит львовскому предпринимателю и руководителю «ТаймЛюкс» Максиму Вовку. Его фирма, занимающаяся перевозками премиум-класса с Украины в Польшу, Молдавию и Румынию, в своих рекламных роликах обещает «быстрое пересечение границы», «полное сопровождение» и «индивидуальные маршруты по желанию клиента».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.