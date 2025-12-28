Помощник Путина назвал длительность его разговора с Трампом

Ушаков: Разговор Путина и Трампа длился один час и 15 минут

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков назвал длительность разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.

«Разговор продлился один час и 15 минут. Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной сегодня вечером», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что в начале разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников.

Ранее Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хороший и продуктивный.