Помощник Путина назвал длительность его разговора с Трампом

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков назвал длительность разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на брифинге для журналистов.
«Разговор продлился один час и 15 минут. Путин и Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону после встречи с украинской стороной сегодня вечером», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что в начале разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников.
Ранее Трамп рассказал, что поговорил с Путиным по телефону перед предстоящей встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что разговор получился хороший и продуктивный.