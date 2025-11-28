На государственном ТВ расследуют исчезновение семьи Усольцевых. Поиски привели на тропический пляж, в бары и к астрологу

Похожих на пропавшую семью Усольцевых людей заметили в Таиланде

Очевидцы, опрошенные корреспондентом телепрограммы «Малахов», сообщили, что видели людей, похожих на пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых, в Таиланде. Российский журналист прибыл на Пхукет и показал фотографию Усольцевых отдыхающим на пляже туристам, местным таксистам, а также работникам баров и уличных заведений — многие из них подтвердили, что видели семейную пару за несколько дней до прибытия корреспондента.

Кроме того, за помощью в деле об исчезновении красноярский семьи корреспондент канала «Россия 1». обратился к находящемуся на острове астрологу. Специалистка составила натальную карту Ирины и Сергея Усольцевых и высказала несколько собственных предположений насчет их судьбы.

В результате поездки журналист выяснил, что Усольцевы могли снимать небольшое бунгало на острове Самуи. Местные жители рассказали, что члены семьи вели себя скрытно и прятали лица, а затем внезапно съехали раньше окончания срока аренды. Кроме того, прозвучали версии о наличии у Усольцевых вторых загранпаспортов — фальшивые документы пропавшая семья могла сделать в Мьянме или на Филиппинах.

Фото: страница Ирины Усольцевой во «ВКонтакте»

Близкие пропавшей семьи уверены, что Усольцевы могли сбежать

Близкие пропавшей семьи Усольцевых заметили, что они вполне могли организовать побег. Об этом сообщила SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн.

Она не исключила, что Ирина могла последовать желанию мужа и бежала вместе с ним.

Она все равно мужу доверяла очень, и, может, внезапно случилось, что она узнала про то, что они должны бежать, уже в моменте Дарья Фурштейн SMM-специалист

Помимо этого, помощница Усольцевой напомнила о странной реакции сына пары. Молодой человек был хладнокровен и сообщил о пропаже родителей.

В РСТ оценили версию о нахождении Усольцевых в Таиланде

Одной из версий исчезновения семьи Усольцевых является их побег в Таиланд. Реальность такой теории оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Пхукет Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Специалисты напомнили, что для въезда в страну требуется загранпаспорт, а все сухопутные и воздушные границы строго фиксируются. Кроме того, для пребывания в Таиланде более 90 дней понадобится особое разрешение. Если у туристов не будет такого документа, их незамедлительно депортируют.

В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране эксперты РСТ

Эксперты службы подчеркнули, что все это минимизирует возможность нахождения пропавших Усольцевых в Таиланде. Вариант с оформлением россиянами тайских паспортов также отклонили — на это могут потребоваться годы.