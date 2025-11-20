Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 20 ноября 2025Россия

Эксперты высказались о возможном нахождении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Таиланде

В РСТ сочли маловероятной версию о нахождении Усольцевых в Таиланде
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

По одной из версий, бесследно пропавшая после похода в тайгу в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться в Таиланде. Эту теорию в Российском союзе туриндустрии (РСТ) обсудили по запросу aif.ru.

Эксперты отметили, что для въезда в страну требуется загранпаспорт, а переход и сухопутной, и воздушной границы фиксируется. Несмотря на безвизовый режим, это разрешение все же понадобится, если находиться в Таиланде более 90 дней. В случае отсутствия документов, которые дают право на пребывание в стране, следует депортация. «В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — уточнили в РСТ.

Обсуждая вероятность оформления российской семьей тайских паспортов, эксперты заявили, что такой вариант также маловероятен. Дело в том, что получить такой документ сложно, на это могут потребоваться годы.

Ранее стало известно, что у Усольцева были проблемы в бизнесе. На него неоднократно подавали в суд. Подробности не приводятся. Кроме того, за январь и март 2025 года Усольцев задолжал 99 тысяч рублей за коммунальные услуги компании «Красэко-электро», а 14 ноября истекал срок оплаты долга, взятого на развитие бизнеса.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября. Это произошло, когда они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Поиски результатов не дали, их следов не нашли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

    В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

    Глава МИД Франции выступил против «капитуляции» Украины

    Глава СК возбудил дело в отношении российского судьи

    Шаляпин пожаловался на действия мошенников

    Госдума приняла закон о повышении налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости