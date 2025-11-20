Эксперты высказались о возможном нахождении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Таиланде

В РСТ сочли маловероятной версию о нахождении Усольцевых в Таиланде

По одной из версий, бесследно пропавшая после похода в тайгу в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться в Таиланде. Эту теорию в Российском союзе туриндустрии (РСТ) обсудили по запросу aif.ru.

Эксперты отметили, что для въезда в страну требуется загранпаспорт, а переход и сухопутной, и воздушной границы фиксируется. Несмотря на безвизовый режим, это разрешение все же понадобится, если находиться в Таиланде более 90 дней. В случае отсутствия документов, которые дают право на пребывание в стране, следует депортация. «В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — уточнили в РСТ.

Обсуждая вероятность оформления российской семьей тайских паспортов, эксперты заявили, что такой вариант также маловероятен. Дело в том, что получить такой документ сложно, на это могут потребоваться годы.

Ранее стало известно, что у Усольцева были проблемы в бизнесе. На него неоднократно подавали в суд. Подробности не приводятся. Кроме того, за январь и март 2025 года Усольцев задолжал 99 тысяч рублей за коммунальные услуги компании «Красэко-электро», а 14 ноября истекал срок оплаты долга, взятого на развитие бизнеса.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября. Это произошло, когда они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Поиски результатов не дали, их следов не нашли.